Resurs förskolan, 50%
Mälaröarnas Montessori, Ek. För. / Barnskötarjobb / Ekerö Visa alla barnskötarjobb i Ekerö
2025-09-22
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälaröarnas Montessori, Ek. För. i Ekerö
Birkaskolans är en verksamhet med barn från förskola till elever i årskurs 9. Skolans mål är att med hjälp av montessoripedagogiken, utveckla kreativitet, självtillit och lust att lära.
I förskolan har vi ca 110 barn fördelade på 7 avdelningar som senare blir 8 avdelningar när fler barn börjar.
I augusti flyttar både förskolan och skolan in i en för vår verksamhet helt nybyggd skolbyggnad. Där kommer vi bl a. att laga maten själva i vårt KRAV märkta kök. Skolan är belägen i ett område där det finns stora möjligheter till uteverksamhet i den omgivande naturen.
Vår förskola erbjuder kontinuitet och trygghet i en inspirerande miljö, anpassad till barnens storlek och till dess utvecklingsnivå. Vi vill att varje barn, utifrån sina förutsättningar, skall växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt. Barngrupperna är åldersblandade och de äldre barnen är förebilder och kan vägleda och vara till hjälp för de yngre.
Fri lek, natur och skapande aktiviteter är också en stor och viktig del av verksamheten.
Vi söker dig som kan hjälpa ett av våra barn med diabetes och som behöver särskild omsorg under dagen kring kontroll av blodsockernivå och intag av insulin. Utbildning kommer att genomföras av föräldrar och även av diabetesmottagningen.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut. Tillträde till tjänsten är snarast möjligt under oktober. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@birkaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs förskolan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mälaröarnas Montessori, Ek. För.
, http://www.birkaskolan.se
Björkuddsvägen 98 (visa karta
)
178 22 EKERÖ Arbetsplats
Birkaskolan - Mälaröarnas Montessoriskola Kontakt
Bitr.rektor
Charlotte Lagerblad Thörngren charlotte.lagerblad.thorngren@birkaskolan.se Jobbnummer
9520506