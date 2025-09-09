Resurs / elevassistent / asttuáigi Kiruna Sameskola
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
• Du kommer att arbeta som elevassistent under skoltid till en klass eller ibland för en enskild elev. Efter skoltid övergår din tjänst till att vara elevassistent på fritidshemmet.
Du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du bidrar till deras lärande under skoltid och fritidsvistelsen. Du kan se och utgå från samspelet i gruppen för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera samt lyssna till, tolka och förstå andras synpunkter och deras sätt att uttrycka sig.
Du tycker om att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget ska du ansvara för utveckling, planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst treårig gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i fritidshem och/eller som elevassistent.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "256/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Kiruna sameskola Kontakt
Rektor
Marit Sikku Trägård rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se 0980-817 74 Jobbnummer
