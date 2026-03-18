Restaurangchef (vikariat 1år)
Brunchoteket är en populär mötesplats där vi kombinerar god mat, härlig stämning och personlig service. Vi serverar brunch och comfort food med kvalitet i en modern och avslappnad miljö. Nu söker vi en driven restaurangchef som vill ta över ansvarat när vår ordinarie restaurangchef går på mammaledighet.
Om rollen
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för att restaurangen fungerar som helhet både operativt och administrativt.
Ledarskap och drift
• Leda och motivera personalen i både kök och servering.
• Säkerställa att gästerna får bästa möjliga upplevelse.
• Ansvara för schemaläggning, bemanning och introduktion av ny personal.
• Stötta skiftledare och medarbetare i det dagliga arbetet.
Ekonomi och administration
• Följa upp försäljning, resultat och kostnader.
• Ansvara för budget, inköp och lagerkontroll.
• Hantera beställningar, leverantörskontakter och administrativa rutiner.
Utveckla och bygga relationer
Som restaurangchef kommer du inte bara att ansvara för den dagliga driften, du blir också en nyckelperson i att utveckla verksamheten och bygga starka relationer både internt och externt.
Du arbetar nära både personalen och gästerna för att skapa en positiv och inspirerande kultur. Det innebär bland annat att du:
• Aktivt utvecklar enheten både verksamhetsmässigt och personalmässigt.
• Bygger långsiktiga relationer med gäster, leverantörer och samarbetspartners.
• Skapar engagemang och teamkänsla bland medarbetarna.
• Driver förbättringar inom service, kvalitet och gästupplevelse.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang eller café.
• Är strukturerad, stresstålig och har öga för både människor och siffror.
• Har förståelse för ekonomi, planering och personalansvar.
• Är en tydlig ledare med positiv energi och stort engagemang för service.
Vi erbjuder
• En möjlighet att påverka och utveckla en växande verksamhet.
• Ett engagerat team med god stämning.
• Chans till utveckling inom företaget.

Publiceringsdatum: 2026-03-18
Skicka CV, personligt brev och minst två referenser till: hello@brunchoteket.com
Vi kommer att kontakta referenser innan anställningsbeslut fattas. Rekrytering sker löpande tills rätt kandidat hittas, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post
E-post: aylin@brunchoteket.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Brunchoteket 2 AB
Kungstorget 2
411 17 GÖTEBORG
