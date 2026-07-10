Restaurangchef till restaurangen på Hotell Furusund
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2026-07-10
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Operativ restaurangchef till Hotell Furusund
Älskar du mat lagad från grunden, goda drycker och att ha havet som närmsta granne?
På Hotell Furusund erbjuder vi våra gäster unika matupplevelser med säsongsbaserade råvaror, fantastiska vyer och personlig service. Vi skräddarsyr våra menyer och vårt koncept beroende på säsongen för att möta gästens förväntan. Vi arbetar både med möten och konferenser, bröllop, fasta menyer och ala carte.
Som restaurangchef är du den som leder den dagliga driften. Du planerar, organiserar och har yttersta ansvaret för gästens restaurangupplevelse. Du vet om att det krävs engagemang och närvaro och arbetar aktivt med dina kollegor för att hålla en hög standard. Vi tror att du har jobbat i en liknande roll tidigare och är;
Ansvarsfull
Strukturerad
Kommunikativ
kunnig inom mat och dryck
ordningsam och fokuserad
gillar att lära nytt och att lära andra,
är tydlig och coachande i ditt ledarskap
Förutom att du arbetar i den dagliga driften ligger ansvaret på dig att;
• Optimera bokningar i restaurangen--Schemaläggning och schemaplanering
• Inköp till restaurangen
• Se till så att kassorna stämmer
• Rekrytering av nya kollegor
• Introduktioner och utbildning av dina kollegor-Resultatansvar för din avdelning
Tjänsten är på 75-100% .
Tjänsten är förlagd på dagar, kvällar och helger.
Lön efter överenskommelse
Andra förmåner: Boende och övernattning finns vid behov
Tjänsten är en tillsvidareanställning där det tillämpas 6 månades provanställning.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: Malin@hotellfurusund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Furusund Resort AB
(org.nr 556739-6550)
Furusunds strandväg, 2 (visa karta
)
760 19 FURUSUND Arbetsplats
Hotell Furusund Jobbnummer
9999997