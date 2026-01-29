Restaurangchef som kan bli delägare
MexJamt AB / Kockjobb / Östersund
2026-01-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Östersund
Vi söker dig som vill vara med och driva Tacobar framåt.
Har du idéer och passion för mat, resultat? Vill du driva en Taco Bar-restaurang i centrala Östersund. uppskattad för sin goda mat, härliga service och som både har fina ytor för härliga stunder och en uteservering för sommarens soliga dagar? Då kan det vara dig vi söker till rollen som restaurangchef hos oss på Taco Bar.
Om rollen
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för driften och teamet på restaurangen. Du kommer vara nyckelpersonen att säkra en välfungerande, energifylld och lönsam restaurang där både gäster och medarbetare trivs.
Rollen innebär att du:
• Leder det dagliga arbetet i restaurangen och är själv aktiv i driften.
• Ansvarar för rekrytering, schemaläggning och utveckling av teamet.
• Jobbar både själv och genom andra med att skapa ett positivt gästbemötande och nöjda gäster.
• Ansvarar för att strategiskt och taktiskt maximera restaurangens potential. Du följer upp nyckeltal och arbetar proaktivt med att driva gästnöjdhet, försäljning. lönsamhet, RKS (Renlighet, Kvalitet & Service) och personalens trivsel och tar action där det behövs.
• Säkerställer att rutiner och att Taco Bar-konceptet efterlevs och att restaurangen därmed är en förebild för resten av kedjan.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av operativt arbete i restaurang eller annan liknande verksamhet.
• Att söka olika samarbeten med föreningar och andra aktörer vad gäller aktiviteter eller catering.
• Har goda ledaregenskaper och får människor att växa och samarbeta.
• Har en passion för att skapa härliga stunder för våra gäster
• Gillar siffror och driva resultat.
• Har ett öga för detaljer men blicken på helheten.
• Trivs i ett högt tempo och gillar att vara mitt i verksamheten.
• Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad.
Publiceringsdatum2026-01-29
Idag är Taco Bar något av en svensk institution med foten på varsin sida av gränsen mellan Texas och Mexiko. Vi erbjuder en avslappnad atmosfär, snabba luncher och härliga AW:s och middagar där vår goda mat och bra råvaror är en viktig del. Kedjan består idag av 50 restauranger runt om i landet där merparten drivs av franchisetagare och några är egna restauranger.
Arbetsform: Fast anställning på deltid upp till heltid (efter 6 månaders provanställning) för att senare ingå i ett delägarskap.
Start: enligt överenskommelse
Lön: enligt överenskommelse, provisionsbaserad lön utifrån omsättning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 men sök gärna så snart som möjligt - vi intervjuar löpande!
Kontakt och ansökan
Du ansöker genom att svara på ett par frågor och ladda upp ditt CV på länken
Ansökan kan ej skickas via e-post.
Ansökan kan ej skickas via e-post.

Då vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MexJamt AB
(org.nr 559363-3554)
Prästgatan 31 E (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Kontakt
Ägare
Linus Andersspn ostersund@tacobar.se Jobbnummer
9712916