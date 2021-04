Restaurangchef Craft n' Draft & Cupture - Scandinavian Service Partner AB - Chefsjobb i Luleå

Scandinavian Service Partner AB / Chefsjobb / Luleå2021-04-08Vi söker en vikarierande Restaurangchef till våra avdelningar för Craft n' Draft & Cupture som ligger i Kulturens Hus. På våra avdelningar ingår servering vid Kulturens Hus konferenser och konserter. Vi erbjuder ett långtidsvikariat på minst 6 månader, som man kan bli förlängt.Craft n' Draft är en gastropub, där maten och ölen står i fokus. Råvaror med hela världen som inspiration förvandlas till vår spännande meny. Att kunna erbjuda dig ölen och maten vi själva älskar att äta och dricka är den filosofi som genomsyrar Craft n' Draft. I köket och baren. Våra Beer Masters hjälper dig att hitta ölen som passar just dig.Innanför Kulturens Hus välkända fasad finns en varm och avslappnad miljö. Bland tegel, sköna Chesterfieldsoffor och en livlig bar är det lätt att känna sig hemma. Oavsett om du tittar in för något enkelt i baren en onsdag, en lunch, finfredag, brunch eller Happy Beer Friday, så ska det kännas välkomnande, familjärt och okomplicerat.Cupture är vårt helt vegetariska café, här lagas all mat från grunden, vi bakar allting själva, vi erbjuder både vegetariska & veganska rätter, samt raw fika. Vi visar att vegetarisk mat inte behöver vara tråkigt och smaklöst. Här njuter våra gäster av en både nyskapande och välsmakande meny - allt baserat på naturens godaste smaker.Tjänsten som Restaurangchef innebär ett självständigt och utvecklande arbete i en föränderlig miljö. Du arbetar tillsammans med dina anställda i driften på golvet och säkerställer att produktion och leveranser följer de krav vi har på kvalitet, service och lönsamhet.Övergripande roll:Som Restaurangchef har du resultatansvar för våra avdelningar och du driver försäljning för att uppnå budgeterade mål. Du är ansvarig för den dagliga driften på våra avdelningar bl.a. avseende bemanning men också kvalitetssäkring av t.ex. service, produkter, leveranser och koncept. Du ska genom ditt team skapa en gästupplevelse som överträffar våra partners och våra gemensamma gästers förväntningar.Några exempel på ansvarsområden:Optimera den dagliga driften bl.a. avseende bemanningSäkerställa att service och kvalitet håller hög kvalitet.Analys och uppföljning av kostnader och vidta lämpliga åtgärder.Rekrytera, coacha och kompetensutveckla ditt teamSäkerställa att lagar och rutiner följs, ex gällande livsmedel, alkohol, säkerhetAdministration, främst vid månadsbokslut.Profil:För att lyckas i den här rollen har du väl utvecklade ledaregenskaper, du är van vid att bygga team och motiverar på ett skickligt sätt ditt team till att leverera bästa tänkbara kvalitet och service. Vi ser att du har minst 2 års erfarenhet av arbetsledande positioner med resultatansvar inom Café/ Restaurang/Hotel/Butik eller motsvarande. Du arbetar lösningsorienterat och ser möjligheter istället för problem. Du har ett stort intresse för försäljning, service, mat & dryck. Ordning och reda, uppföljning, struktur och logistik är ledord för dig.Om du är social och öppen, trivs med uppföljning så kommer du att trivas i den här rollen.Då vi verkar i en internationell miljö är det viktigt med goda kunskaper i svenska och engelska.SSP är med i VISITA och har kollektivavtal med Unionen.Vi kräver utdrag ur belastningsregistret.Din arbetstid är förlagd till både dagtid, kvällar och helger, då vår verksamhet är igång. Arbetet innebär inne att sitta bakom ett skrivbord, du arbetar i driften med dina medarbetare på daglig basis.Låter detta som din nästa utmaning?Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 30 april. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Tillträde under maj enligt överenskommelse.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-30Scandinavian Service Partner ABSkeppsbrogatan 1797231 LULEÅ5678625