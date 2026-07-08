Restaurangchef
Isaberg Restaurang Aktiebolag / Kockjobb / Gislaved Visa alla kockjobb i Gislaved
2026-07-08
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Isaberg Höganloft söker en restaurangchef som med stor passion och ambition för mat, dryck och värdskap kan leda ett redan framgångsrikt team in i framtiden. Du jobbar proaktivt med service, försäljning, lönsamhet, medarbetar- och gästnöjdhet, bland våra medarbetare och gäster i den dagliga driften med fokus på a la carte och evenemang.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din ledarskapsförmåga. Meriterande är tidigare erfarenhet i ledande position och kunskaper inom event- och projektledning, mat, dryck och bar.
Du är resultatinriktad, ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du kan fatta beslut och prioritera i högt arbetstempo likväl som skapa effektivitet och sysselsättning för ditt team när det är mindre att göra.
Du är en ledare med som lätt vinner andras förtroende, har en stor yrkesstolthet och är intresserad av människor. Du ställer höga krav på dig själv och din omgivning, ser till att verksamheten bedrivs med "puts och studs", har god ordning och reda, sist men inte minst har kul på jobbet!
Tjänsten är tillsvidare efter 6-månaders provanställning. Palmgrengruppen är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal. Isaberg är en rökfri arbetsplats.
Tillträde enligt ök. Interjuver sker löpande. Skicka din ansökan till VD Annica Palmgren annica@isaberg.se
där du berättar om dig själv, varför du söker jobbet, bifoga CV, foto och referenser.
Vänligen notera att vi endast behandlar korrekt framställda ansökningar. Läs mer om tjänsterna på https://www.isaberg.com/sv/om-isaberg/restaurang-hoganloft/lediga-tjanster/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: annica@isaberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaberg Restaurang Aktiebolag
(org.nr 556313-0482), https://www.isaberg.com/sv/om-isaberg/restaurang-hoganloft/lediga-tjanster/
Isabergs Fritidsby (visa karta
)
335 72 HESTRA Arbetsplats
Isaberg Höganloft Jobbnummer
9997437