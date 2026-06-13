Restaurangchef
BC Burger Bromma AB / Kockjobb / Södertälje Visa alla kockjobb i Södertälje
2026-06-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BC Burger Bromma AB i Södertälje
Vi söker en engagerad och driven restaurangchef som vill leda vår verksamhet och skapa en förstklassig upplevelse för våra gäster. Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften, personalen, servicekvaliteten och restaurangens resultat.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla restaurangens verksamhet
Ansvara för personalplanering, schemaläggning och rekrytering
Säkerställa hög service- och kvalitetsnivå
Följa upp försäljning, budget och resultat
Arbeta aktivt med arbetsmiljö, livsmedelshygien och egenkontroll
Motivera och coacha medarbetare för att nå uppsatta mål
Säkerställa att restaurangen följer gällande rutiner och riktlinjerKvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet i ledande roll inom restaurang eller service
Erfarenhet av personalansvar och schemaläggning
God ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot budget
Goda kunskaper inom livsmedelshygien och HACCP
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
En trygg och inspirerande ledare
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Strukturerad och ansvarstagande
Resultatfokuserad med god samarbetsförmåga
Van att arbeta i ett högt tempo
Vi erbjuder
En utvecklande ledarroll med stort ansvar
Möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Marknadsmässig lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: tomas.moransson@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BC Burger Bromma AB
(org.nr 559119-4880)
Slussgatan 1 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Kontakt
Tomas Moranson tomas.moransson@gmail.com Jobbnummer
9962448