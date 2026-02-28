Restaurangchef
2026-02-28
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Restaurangchef till Oense - där matglädje möter värdskap
Vi söker en engagerad och driven restaurangchef som vill vara med och leda Oense - en restaurang där det svenska matarvet möter smaker från hela världen. Hos oss står kvalitet, gemenskap och upplevelse i centrum, och vi vill att du som chef ska vara med och skapa en miljö där både gäster och medarbetare trivs.
Om rollen
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av restaurangen. Du leder teamet med hjärta och tydlighet, och ser till att varje gäst får en upplevelse utöver det vanliga. Du arbetar nära kökschefen och ägarna för att utveckla konceptet och skapa en restaurang som speglar vår passion för mat, service och gemenskap.
Hos oss är alltid person och vilja viktigare än en lång meritlista!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap inom restaurangbranschen
Är en naturlig ledare som inspirerar och motiverar ditt team
Har ett öga för detaljer och en känsla för service i världsklass
Är lösningsorienterad, strukturerad och van att arbeta mot mål
Trivs i en dynamisk miljö där du får vara med och påverka
Dina ansvarsområden:
Personalansvar: rekrytering, schemaläggning, utveckling och arbetsmiljö
Gästupplevelse: säkerställa hög servicenivå och ett varmt bemötande
Ekonomi: kostnadskontroll och resultatuppföljning
Samarbete med köket för att skapa en helhetsupplevelse
Utveckling av rutiner, koncept och evenemang
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett passionerat och familjärt team
Möjlighet att vara med och forma Oense
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: louise@tages.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oense AB
(org.nr 559458-8732), http://www.oense.nu Kontakt
Driftschef Tages, Edenbos, Oense
Louise Toresson louise@tages.se 0761349051 Jobbnummer
9769356