Restaurangchef

Hotel Medevi Brunn AB / Servitörsjobb / Motala
2026-01-19


Vi söker nu inför sommaren en duktig person som kan leda och fördela arbetet i vårt Wärdshus. Vi erbjuder ala carté, buffé, festvåning samt café under sommaren till våra gäster. Tjänsten är från mitten av maj fram till jul då vi serverar julbord. Vi ser att att du har erfanhet av liknande tjänster sedan tidigare, har en bra kunskap i servering samt dryckeskunskap för att kunna skapa gastronomiska förutsättningar tillsammans med köksmästaren. Att du sedan är en lagspelare är en given förutsättning. Medevi ligger någon mil utanför Motala så bil eller liknande behövs. Vi kan även erbjuda ett enkelt personalboende på Brunnen om så behövs.

