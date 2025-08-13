Restaurangbiträde till Skoghalls Pizzeria

Triss i S AB / Restaurangbiträdesjobb / Hammarö
2025-08-13


Vi söker restaurangbiträde!
Vill du jobba i en populär restaurang med härlig stämning och högt tempo?
Skoghalls Pizzeria söker ett serviceinriktat restaurangbiträde till vårt team!

Erfarenhet från restaurang eller café är meriterande
Positiv och stresstålig
Gillar att arbeta med människor och i team
Heltid eller deltid - start omgående
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse

Lillängsvägen 14, Skoghall
Skicka din ansökan till [din e-postadress] eller kom in och presentera dig!

Bli en del av vårt gäng och ge våra gäster den bästa upplevelsen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
0700363100
E-post: oscar.akalp@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Triss i S AB (org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta)
663 31  SKOGHALL

Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria

Kontakt
Oscar Akalp
oscar.akalp@gmail.com
0700363100

Jobbnummer
9456648

