Restaurangbiträde till Skoghalls Pizzeria
Triss i S AB / Restaurangbiträdesjobb / Hammarö
2025-08-13
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
Visa alla jobb hos Triss i S AB i Hammarö
Vi söker restaurangbiträde!
Vill du jobba i en populär restaurang med härlig stämning och högt tempo?
Skoghalls Pizzeria söker ett serviceinriktat restaurangbiträde till vårt team!
Erfarenhet från restaurang eller café är meriterande
Positiv och stresstålig
Gillar att arbeta med människor och i team
Heltid eller deltid - start omgående
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Lillängsvägen 14, Skoghall
Skicka din ansökan till [din e-postadress] eller kom in och presentera dig!
Bli en del av vårt gäng och ge våra gäster den bästa upplevelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
0700363100
E-post: oscar.akalp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Triss i S AB
(org.nr 559387-4505)
Lillängsvägen 14 (visa karta
)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Skoghalls Pizzeria Kontakt
Oscar Akalp oscar.akalp@gmail.com 0700363100 Jobbnummer
9456648