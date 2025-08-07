Restaurangbiträde till Restaurang Guldheden i Göteborg
2025-08-07
Vem söker vi?
Nu söker vi en restaurang medarbetare som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster.
I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin.
Om Restaurang Guldheden
Guldheden är en skol restaurang i Göteborg med ca 700 elever. Daglingen serveras, frukost, lunch och mellanmål.
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här.
