Restaurangbiträde till MR Bastionen
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Restaurangbiträde
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Vem söker vi?
Vi behöver förstärka vårt team på Militärrestaurang Bastionen i Stockholm med Dig som restaurangbiträde 100% och tjänsten är en tillsvidareanställning, måndag till fredag 07.00-16.00. Kvällar och helger kan förkomma. Vi vill att du är en positiv och hungrig person som vill göra allt för att våra gäster skall trivas och du ser möjligheter i alla situationer. Vi söker dig som drivs av att varje dag vill leverera service. I tjänsten kommer det vara varierande arbetsuppgifter såsom servering-, kassa- och köksuppgifter. En del av dagen kommer man även jobba med catering leveranser och service av kaffemaskiner inom närområdet.
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar och du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Militärrestaurang Bastionen, Lidingövägen 24 Stockholm
Militärrestaurang Bastionen är belägen inne på Försvarsmaktens område på Lidingövägen i Stockholm. Verksamheten ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av god och vällagad mat. Enheten består av en militärrestaurang som dagligen huvudsakligen serverar lunch. Även frukost, middag och kvällsmål, förkommer i matsal där vi har buffé, bordsservering samt som utskick vid övningar. Vi har även en hel del catering inom området. I vårt uppdrag ingår även att serva kaffemaskiner på hela området.
I Sverige har Compass cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells och Levy Restaurants, Amica, Food & Co, Försvarsrestauranger, Tastory och Hav a Java. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera.www.compass-group.se
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du har tidigare erfarenhet från att arbeta som restaurangbiträde
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Du har körkort B
Rekrytering sker löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Redo för ett välsmakande Jobb Ansök nu.
För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig Sector Manager Anette Aronsson på mail: Anette.Aronsson@compass-group.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9497049