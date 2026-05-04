Restaurangbiträde sommarjobb

Vi söker nu en ungdom för ett sommarjobb som restaurangbiträde mellan perioden v 27 - 31 (2026-06-29 - 2026-07-31) på cirka 25% - Är du den rätta? Arbetet är förlagt vardagar mellan ca kl 6-8 / 7-9. Ej helger.
Under sommaren behöver vi förstärka personalstyrkan pga planerade semestrar.
Vi söker dig som vill hjälpa oss att förse kollegorna i det huset där vi har vår restaurang med frukostfrallor.
Vi tror att du någon tidigare erfarenhet av café, restaurang eller liknande.
Du kommer arbeta ensam och ta stort ansvar för dina uppgifter.
Vi ser gärna att du har rätt attityd och inställning och värderar det högre än erfarenhet. Vi lär dig allt kring jobbet.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Tillträde enl. ö.k.
Körkort är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post
E-post: ulricehamn@lunchesset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Ulricehamn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RB Lunchess AB
(org.nr 556984-0795)
Vistaforsvägen 3 (visa karta
)
523 37 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Rasmus Blom info@lunchesset.se 0703-658506, 0703-658506 Jobbnummer
9890509