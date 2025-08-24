Restaurangbiträde sökes till lunchrestaurang i Linné
2025-08-24
Vi söker dig som är positiv, engagerad, initiativrik, ansvarsfull och arbetsvillig. Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo.
Arbetsuppgifterna innefattar kassaarbete, servering, fylla på varor, diskplock, städning etc.
Arbetstiderna är 08:00-16:00.
Tidigare erfarenhet inom restaurang är ett plus. Personlig lämplighet värderas väldigt högt!
Flexibilitet, positivt synsätt och att gästen alltid prioriteras är en självklarhet för oss.
Timanställning.
Mån-Fre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: havetslb@gmail.com Arbetsgivare Havets L & B HB
Nordhemsgatan 28 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Restaurang Havet Jobbnummer
9472830