Restaurangbiträde sökes till lunchrestaurang i Linné

Havets L & B HB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-08-24


Vi söker dig som är positiv, engagerad, initiativrik, ansvarsfull och arbetsvillig. Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo.
Arbetsuppgifterna innefattar kassaarbete, servering, fylla på varor, diskplock, städning etc.
Arbetstiderna är 08:00-16:00.
Tidigare erfarenhet inom restaurang är ett plus. Personlig lämplighet värderas väldigt högt!
Flexibilitet, positivt synsätt och att gästen alltid prioriteras är en självklarhet för oss.
Timanställning.
Mån-Fre.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: havetslb@gmail.com

Arbetsgivare
Havets L & B HB
Nordhemsgatan 28 (visa karta)
413 28  GÖTEBORG

Arbetsplats
Restaurang Havet

Jobbnummer
9472830

