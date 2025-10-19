Restaurangbiträde sökes till indisk restaurang Tripti
Tripti AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östersund
2025-10-19
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tripti AB i Östersund
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi du skapa upplevelser? Vill du se dina kunder njuta av din service och vår goda mat? Är du en utåtriktad och positiv "people person" som gärna hugger i och gillar att ge bra service? Nu har du chansen - sök jobbet idag! Vi på Tripti söker just nu restaurangmedarbetare (helg - dag/kväll)
Du blir vårt ansikte utåt i vår restaurang och får ett mångsidigt jobb som innebär att du roterar mellan olika arbetsuppgifter. Du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vi letar efter någon som vill jobba deltid och är mycket flexible med arbetstider. Mest kommer vi behöva dig under helgerna och kvällarna. Du jobbar på Tripti med ett team som strävar efter kvalitet och resultat men som också har kul på jobbet. Vårt främsta mål är att leverera bra kvalitet och hög service till våra kunder.
Huvudsakliga uppgifter:
Förberedelse av mat och dryck.
Kontrollera matens kvalite.
Öppna/stänga restaurangen.
Hålla lokalen ren och regelbundet städning.
Ta hand om kunder.
Kontrollera om alla regler och följs ordentlig.Publiceringsdatum2025-10-19Kvalifikationer
Kan jobba på flexibela arbetstider, t ex vardag,röddag, helg, kväll.
Kan jobba som extra om någon det händer något oväntad, t ex. vid sjukanmälan.
Som person måste du vara mycket ansvarsfull.
Du ska vara en glad och trevlig som person med ett leende även under stress
Erfarenhet inom restaurang är ett plus men inget krav. Vi är redo att lära dig och utveckla tillsammans.
Det gäller massa lager och regler i restaurang verksamhet, som anställd måste du vara noga att följa alla riktlinjer.
Låter det som något för dig? Sök jobbet Nu! Vi tar ansökan endast via mejl: iammamunpatwary@gmail.com
I mejlet ska du skicka-
CV
En bild av dig
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: iammamunpatwary@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tripti AB
(org.nr 559018-8495)
Samuel permans gata 11 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Tripti -Indisk rerstaurang Jobbnummer
9563536