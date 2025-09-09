Restaurangbiträde, pizzabagare
Alwakaa, Ahmed / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-09-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alwakaa, Ahmed i Malmö
Vi söker en snabb och trevlig person till vårt team!Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Göra rullar
Tillaga burgare och pizza
Hjälpa till i köket.
Vi ser gärna att du är:
Snabb och effektiv
Positiv och serviceinriktad
Van att arbeta i kök eller restaurang
Tjänsten är tillgänglig omgående.
Skicka gärna din ansökan till oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
+46735215252
E-post: alwkaa6@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alwakaa, Ahmed
Bellevuevägen 1 (visa karta
)
217 71 MALMÖ Arbetsplats
Bellevue pizza& falafel Kontakt
Ansvarig
Ahmed Alwakaa alwkaa6@gmail.com 0735215252 Jobbnummer
9500829