Restaurangbiträde, pizzabagare

Alwakaa, Ahmed / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2025-09-09


Vi söker en snabb och trevlig person till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
Göra rullar
Tillaga burgare och pizza
Hjälpa till i köket.

Vi ser gärna att du är:

Snabb och effektiv
Positiv och serviceinriktad
Van att arbeta i kök eller restaurang

Tjänsten är tillgänglig omgående.
Skicka gärna din ansökan till oss!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
+46735215252
E-post: alwkaa6@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alwakaa, Ahmed
Bellevuevägen 1 (visa karta)
217 71  MALMÖ

Arbetsplats
Bellevue pizza& falafel

Kontakt
Ansvarig
Ahmed Alwakaa
alwkaa6@gmail.com
0735215252

Jobbnummer
9500829

