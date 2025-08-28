Restaurangbiträde MY WOK
2025-08-28
Visa alla jobb hos MY WOK Uddevalla AB i Uddevalla
MY WOK är Taste Asia Groups fast food-koncept. Vi serverar asiatiska klassiker i deras mest uppskattade skepnad - populära grytor, fräsch sushi och färgsprakande sallader. I vår meny finns något för hela familjen, och vi är ett fräscht alternativ till den traditionella snabbmaten.
Vi kombinerar service, hälsotänk och miljöengagemang och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team.
Din roll
Som restaurangbiträde hos oss kommer du att:
Ta hand om gästerna och ge personlig service.
Förbereda, servera och hålla hög kvalitet på våra rätter.
Bidra till en trivsam och ren restaurangmiljö.
Arbeta i ett sammansvetsat team där tempot är högt och stämningen god.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och har en positiv attityd.
Har lätt för att samarbeta och gillar att möta människor.
Är flexibel, noggrann och trivs med att arbeta i högt tempo.
Har erfarenhet från restaurang/café (meriterande men inget krav). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: info@mywok.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MY WOK Uddevalla AB
(org.nr 556938-4588)
Herrestad (visa karta
)
451 75 UDDEVALLA Arbetsplats
My Food Uddevalla AB Jobbnummer
9481590