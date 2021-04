Restaurangbiträde Burger King Sollentuna Centrum - Trakad AB - Restaurangbiträdesjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Trakad AB

Trakad AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala2021-04-10Vi på Burger King Sollentuna söker dig som är över 18 år och serviceinriktad som vår nya medarbetare!Du skall kunna behärska svenska språket i både tal och skrift för att kunna ta del av information och göra dig förstådd på engelska för att kunna ge våra gäster bästa möjliga service.Vi söker nu dig som kan jobba deltid under dag och helg under veckan. Som medarbetare på Burger King trivs du med att jobba i team, har en positiv attityd och gillar en fartfylld vardag.Våra medarbetare har många olika arbetsuppgifter, ni som jobbar hos oss arbetar både i kassan, köket och ute i restaurangen. För dig som önskar att utvecklas och växa med ansvar finns det många olika karriärmöjligheter. Vi rekryterar alla arbetsledare internt. Många av våra restaurangchefer och franchisetagare började också som medarbetare.Vi vet att en anställd som trivs skapar goda gästupplevelser. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.Varför ska du välja oss?Du får erfarenhet av att samarbeta i ett team, vilket kommer vara värdefullt för dig hela livet.Du får lära dig om gästservice.Vi erbjuder flexibla arbetstider vilket gör att du kan enkelt kombinera jobbet med fritidsaktiviteter.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-05-10Trakad ABSollentunavägen 163 c, plan 275591 Sollentuna5683468