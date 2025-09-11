restaurangbiträde

Hawai Hawai AB / Restaurangbiträdesjobb / Borås
2025-09-11


Hawaii pizzeria AB söker nu ett Restaurangbiträde Din arbetsuppgifter kommer vara att servera mat diska städa och stå i kassan du behöver inte ha erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare men har du det är ett plus du är social trevlig och tycker om att ge service till kunderna välkommen med din ansökan via e-post
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
ilboga69@hotmail.com
E-post: ilboga69@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hawai Hawai AB (org.nr 559209-5102)

Kontakt
Mustafa Ilboga
ilboga69@hotmail.com

Jobbnummer
9505095

