2025-09-11
Hawaii pizzeria AB söker nu ett Restaurangbiträde Din arbetsuppgifter kommer vara att servera mat diska städa och stå i kassan du behöver inte ha erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare men har du det är ett plus du är social trevlig och tycker om att ge service till kunderna välkommen med din ansökan via e-post
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: ilboga69@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hawai Hawai AB
Mustafa Ilboga ilboga69@hotmail.com
