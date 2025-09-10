Restaurangbiträde
2025-09-10
Vi söker en glad och serviceinriktad restaurangbiträde!
Är du en positiv person som gillar att arbeta i ett högt tempo och ge gäster en härlig upplevelse? Då kanske du är den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som restaurangbiträde hos oss kommer du att arbeta nära både kök och servering. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Ta emot och servera gäster
Kassahantering
Disk och enklare matförberedelser
Städning och hålla ordning i restaurangen
Hjälpa till där det behövs - vi är ett team som ställer upp för varandra!
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och ett glatt humör
Är flexibel och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Erfarenhet från restaurang är meriterande, men inte ett krav - rätt inställning är viktigast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: midopizza201563@yahoo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trattoria Sot AB
(org.nr 559527-2666) Jobbnummer
9503131