Restaurangbiträde 75% till Morellen, Compass Group FS, Uppsala - Compass Group FS Sweden AB - Restaurangbiträdesjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Compass Group FS Sweden AB

Compass Group FS Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala2020-08-26Redo för ett välsmakande jobb? Bli en del av Compass Group FS som restaurangbiträde!Ditt jobb för att skapa smaksensation på Compass Group FSVi behöver förstärka vårt team på Morellen i Uppsala med någon som tidigare har jobbat som restaurangbiträde. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att arbeta i vårt närliggande café och tillbereda det som vi säljer där. Du kommer att hjälpa till med vår salladsbuffé samt att vara behjälplig i köket och i disken.Har du baristakunskaper är detta meriterade. Vi ser att du har kunskaper i livsmedelshygien och matsäkerhet. Du har goda kunskaper i data och kassahantering. Viktigt för denna tjänst är att du har erfarenhet av mattillredning då under helgerna kommer du att laga mat till våra gäster. Flytande svenska och goda kunskaper i engelska eftersom man har mycket kontakt med kunder. Vi vill att du är en positiv och hungrig person som vill göra allt för att våra gäster skall trivas och du ser möjligheter i alla situationer. Du är en social person som har lätt att komma in i nya grupper. Tjänsten är på 75% och din arbetstid är förlagd 7 dagar i veckan.Varför ska du välja Compass Group FS?Det börjar med människor. Du kommer att arbeta i en stimulerande och välkomnande miljö, omgiven av kollegor som inspirerar dig till att göra ditt bästa. Vi erbjuder dig utbildning i livsmedelshygien och matsäkerhet samt framtida utvecklingsmöjligheter inom Compass Group FS. Compass Group PLC förvärvade Fazer Food Services från Fazer Group i enlighet med en försäljningsprocess som avslutades den 31 januari 2020. Compass Group Nordics och Compass Group Food Services arbetar för närvarande med att forma den långsiktiga strukturen för sina svenska verksamheter.Vad bidrar du med till teamet?Vi söker dig som drivs av att varje dag skapa smakupplevelser och är genuint matintresserad. Du har tidigare erfarenhet från att arbeta i storkök och/eller restaurang och det är meriterande om du har relevant branschutbildning. Vi söker dig som tar egna initiativ, är självgående, glad, kreativ med vilja att utveckla och förbättra. Du är serviceinriktad och brinner för att alltid leverera bästa möjliga service både till arbetskamrater och gäster. För att vara lämplig i rollen som restaurangbiträde hos oss krävs det att du behärskar svenska i såväl tal som skrift.Om MorellenRestaurangen är en företagsrestaurang beläget i Uppsala Business Park/Fyrislund. Restaurangen serverar ca 500 luncher per dag. Allt fokus ligger på att bygga upp restaurangen" till att vara det självklara valet för våra gäster gällande en härlig frukost, en god och näringsriktig lunch, en given samlingsplats för en fika och korta informella möten och till sist ska det vara enkelt att ta med en smörgås eller sallad innan kvällens äventyr börjar. Vi jobbar med traditionell och modern husmanskost med inriktning mot mer gröna smaker och tillbehör. Vi vill att du ska trivas hos oss och passa in i vårt glada gäng. Stor vikt läggs vid din sociala kompetens och servicenivå!Redo för ett välsmakande jobb? Ansök nu!För mer information är du välkommen att kontakta restaurangchef Åsa Svärd på telefon: 0724513836 . Intervjuer och urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2020-09-26. Compass kan komma att kontrollera sociala medier i samband med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mail.Varaktighet, arbetstid2020-08-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-26Compass Group FS Sweden AB5333759