2026-02-09
Kinesiska restaurangen Golden Palace i Borlänge söker efter restaurangbiträde. Tjänsten är en deltidstjänst på 60-80%. Arbetstiderna varierar från lunchtider till sena kvällstider. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen och kan börja jobba så snart som möjligt och under hela sommaren.
Golden Palace har fullständiga rättigheter och serverar både kinesiskt och svensk mat på plats, för avhämtning samt utkörning. Restaurangen är beläget i centrala Borlänge.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta in med din ansökan. Skicka in din ansökan till denise@golden-palace.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: denise@golden-palace.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fanny och Marie AB
Målaregatan 12A
784 33 BORLÄNGE
Golden Palace Kina Restaurang/Fanny & Marie AB
