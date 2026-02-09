Restaurangbiträde

Fanny och Marie AB / Restaurangbiträdesjobb / Borlänge
2026-02-09


Kinesiska restaurangen Golden Palace i Borlänge söker efter restaurangbiträde. Tjänsten är en deltidstjänst på 60-80%. Arbetstiderna varierar från lunchtider till sena kvällstider. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen och kan börja jobba så snart som möjligt och under hela sommaren.

Golden Palace har fullständiga rättigheter och serverar både kinesiskt och svensk mat på plats, för avhämtning samt utkörning. Restaurangen är beläget i centrala Borlänge.

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta in med din ansökan. Skicka in din ansökan till denise@golden-palace.se . Ansökan ska vara komplett med CV och PB.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: denise@golden-palace.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fanny och Marie AB (org.nr 556441-8860)
Målaregatan 12A (visa karta)
784 33  BORLÄNGE

Arbetsplats
Golden Palace Kina Restaurang/Fanny & Marie AB

Jobbnummer
9732794

