Restaurangbiträde

Salladsbaren i Ljusdal AB / Restaurangbiträdesjobb / Ljusdal
2025-12-18


Restaurangbiträde sökes
Vi söker ett restaurangbiträde till vår restaurang. Arbetet passar dig som vill arbeta med service och enklare uppgifter i restaurangmiljö.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Dina arbetsuppgifter
Enklare köksarbete
Servering och kundbemötande
Disk och städning
Övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen

Ingen tidigare erfarenhet krävs. Introduktion och handledning ges på plats.

Om tjänsten
Heltid, 100 %
Tillsvidareanställning
Arbetstider enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ibrahimkavak1907@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salladsbaren i Ljusdal AB (org.nr 559509-9143)
Norra Järnvägsgatan 25 (visa karta)
827 31  LJUSDAL

Kontakt
Ibrahim Kavak
okavak0147@gmail.com

Jobbnummer
9651232

