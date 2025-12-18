Restaurangbiträde
Salladsbaren i Ljusdal AB / Restaurangbiträdesjobb / Ljusdal
2025-12-18

Restaurangbiträde sökes
Vi söker ett restaurangbiträde till vår restaurang. Arbetet passar dig som vill arbeta med service och enklare uppgifter i restaurangmiljö.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Enklare köksarbete
Servering och kundbemötande
Disk och städning
Övriga förekommande arbetsuppgifter i restaurangen
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Introduktion och handledning ges på plats.Om tjänsten
Heltid, 100 %
Tillsvidareanställning
Arbetstider enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ibrahimkavak1907@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salladsbaren i Ljusdal AB
(org.nr 559509-9143)
Norra Järnvägsgatan 25 (visa karta
)
827 31 LJUSDAL Kontakt
Ibrahim Kavak okavak0147@gmail.com Jobbnummer
9651232