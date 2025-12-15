Restaurangbiträde
2025-12-15
Vi söker nya restaurangbiträde till Subway Växjö
Heltid
Är du en serviceinriktad och positiv person som trivs i en snabb arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker till vårt Subway-team!Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som restaurangbiträde på Subway arbetar du med att:
Förbereda och servera våra goda subs
Ge utmärkt service till våra gäster
Bidra till att hålla restaurangen ren och trivsam
Hantera kassa och beställningar
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och punktlig
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har tidigare erfarenhet inom service (Erfarenhet är ett krav)
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: darestanij@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AA-89 AB
(org.nr 559316-2596) Arbetsplats
Subway i Växjö Jobbnummer
9645933