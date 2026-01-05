Restaurangbiträde - Stora Coop Storhedens restaurang
2026-01-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en serviceinriktad person som tycker om mat och matlagning? Då kan du vara rätt person för oss! Vi söker nu personal som vill jobba med oss i restaurangen!
Som restaurangbiträde är du restaurangens ansikte utåt och på ett professionellt sätt ger du våra gäster den bästa servicen samtidigt som du sprider glädje och energi. För att lyckas i rollen hos oss ser vi att du är ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo.
Arbetet är varierande och innehåller olika typer av arbetsuppgifter såsom hantering av disk, servering av mat och dryck, underhåll av buffén och kassaarbete.
Tjänsten är tillsvidare på ca. 20 timmar per vecka. Arbetstiderna kan variera, restaurangen har öppet vardagar och helger. Helg- och kvällsarbete tillkommer.
-
Erfarenhet och kompetens inom restaurang är meriterande
-
Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande
Det är betydelsefullt att du har ett genuint intresse för mat och service. Du trivs med att arbeta i grupp och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Vidare gillar du att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga miljöer.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Förmåner
Som anställd hos oss har du många olika förmåner. Vi erbjuder till exempel 10 % lojalitetsrabatt varje månad på det mesta du handlar i våra butiker och online och upp till 3000 kronor i friskvårdsbidrag varje år. Vi erbjuder också kaffe, te och frukt i personalrummet samt idrottsbiljetter till en rad olika evenemang.
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 150000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 43 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Vår restaurang och servicekontor är belägna på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,8 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Norrbotten Ekonomisk Fören
, https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Norrbotten/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9669313