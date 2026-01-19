Restaurangbiträde - säsong
Lundins TeBar AB / Restaurangbiträdesjobb / Gotland
2026-01-19
Visa alla jobb hos Lundins TeBar AB i Gotland
Restaurangbiträde
Vi söker ett restaurangbiträde till en thairestaurang i Hemse för ett tidsbegränsat uppdrag på heltid under sommarhalvåret 2026.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter inkluderar sedvanliga sysslor som restaurangbiträde, exempelvis:
Förberedelse av maträtter (thai).
Städning och disk.
Servering och kassahantering.Kvalifikationer
Erfarenhet från liknande arbete är ett krav. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har möjlighet att arbeta varierade tider, inklusive helger och kvällar.
Ansökan endast via mejl
Ansökan sker endast via mejl och hanteras av Lundins TeBar AB på uppdrag av Jidapha Singnok Olssons Thairestaurang i Hemse.
Vi ber vänligen att direktkontakt med restaurangen undviks.
Skicka din ansökan till jidaphasthai@protonmail.com
senast 28 februari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jidaphasthai@protonmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundins TeBar AB
(org.nr 559012-9135) Arbetsplats
Thairestaurang i Hemse Jobbnummer
9691839