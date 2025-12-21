Restaurangarbete

Myside Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-12-21


Restaurang söker personal
Vi söker två (2) medarbetare till en restaurang i Göteborg, området Hisingen.
Arbetsuppgifterna omfattar restaurangarbete efter behov (till exempel arbete i kök, service, städning, disk samt andra uppgifter vid behov).
Erfarenhet är meriterande men inget krav - även sökande utan erfarenhet är välkomna att ansöka.
Grundkrav för ansökan:
• Det är meriterande om den sökande omfattas av stöd eller anpassning via Arbetsförmedlingen
Om den sökande är inskriven hos Arbetsförmedlingen, vänligen ange sedan vilket datum samt sedan när du är arbetssökande/arbetsslös.
Arbetstid fastställs enligt veckoschema.
Kontakt: Vänligen skicka CV via WhatsApp till 0735136002. Restaurangen kontaktar de sökande som bedöms vara lämpliga utifrån inkomna CV:n.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
CV via WhatsApp 0735136002

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lämpliga sökande kontaktas".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Myside Göteborg AB (org.nr 559131-3159)
Transportgatan 37 (visa karta)
422 46  HISINGS BACKA

Kontakt
Walid Hamed
kontak@mandi.nu
0735136002

Jobbnummer
9658409

