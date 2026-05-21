Restaurangansvarig
2026-05-21
Vi söker en Restaurangansvarig, med start omgående
Storlien Högfjällshotell är ett av Sveriges mest anrika och största fjällhotell, med en historia som sträcker sig över ett sekel tillbaka. Här, i Jämtlandsfjällen vid den norska gränsen, möts tradition, natur och gästfrihet. Hotellet har genom åren blivit en självklar samlingsplats för skidåkare, vandrare, konferensgäster och livsnjutare som söker både äventyr och avkoppling.
Med 200 rum, liftanläggning, längdspår, vandringsleder, restauranger, barer, pool, gym och aktiviteter för alla åldrar är vi inte bara ett hotell - vi är en hel fjälldestination. Hos oss bor du med fjällen som närmaste granne och med allt du behöver samlat under ett tak.
Hotellet öppnades med ny ägare vintern 2023 efter att ha stått stängt i 5 år. Vi är på många sätt fortfarande i en nystartsprocess vilket gör att en roll hos oss hos oss passar dig som vill vara med och forma koncept, ta stort eget ansvar, skapa rutiner och en härlig samt effektiv arbetskultur i gruppen. Och inte minst, skapa fina minnen för våra gäster.
Vi söker en naturlig ledare som kan ansvara för våra restauranger som är uppdelade i en mindre restaurang med 30 sittplatser, en med 90 samt en med 160.
Utöver restaurangerna på hotellet, driver vi en backrestaurang vintertid.
Vintern är just nu vår primära högsäsong och vi hoppas på att långsiktigt få ett bra helårsflöde. Under våren och hösten har vi konferenser och några återkommande större event. Titta gärna på vår hemsida.
Vi vill gärna utveckla våra events, så har du arbetat med events tidigare, är det ett plus
Arbetsuppgifterna innefattar schemaläggning, arbetsledning, upplärning av nya medarbetare, beställning av dryck och material, men även att själv jobba i service och agera en närvarande ledare, som själv visar vad bra service innebär. Det är viktigt att du är ansvarstagande och ser till att restaurangen hela tiden följer alla lagar och förordningar. Du förvissar Dig om att medarbetarna har rätt förutsättningar och är rätt utbildad.
Du kommer att arbeta nära F&B och Kökschef, varför vi ser att du har god samarbetsförmåga
Meriterande är att ha arbetat som restaurangansvarig eller eventansvarig sedan tidigare men inget krav. Vi sätter stor vikt på personlig lämplighet.
Boende finns.
Tillträde: omgående.
