Restaurang medarbetare
Beredskapslyftet Ideell Fören / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Täby
eller i hela Sverige
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars.
Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässan den 19 mars.
Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Grillspadens McDonald's är licenstagare för McDonald's-restauranger och utvecklar varumärket i Norden. De är en av Nordens största arbetsgivare för unga och har höga ambitioner när det gäller att bygga en inkluderande kultur.
Plats:
Stockholm
Vi söker:
Restaurang medarbetarePubliceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
• Jobba på köket: laga mat, diska, osv.
• Stå på kassan att ta emot beställningar
• Utföra bra servis i matsal, bemöta kunder, städa, osv.Kvalifikationer
• Du talar och förstår svenska på god yrkesmässing nivå (medelnivå)
• Du är flexibel med arbetstider och kan arbeta olika skifter
• Du är registrerat hos Arbetsförmedlingen
• Du har rätt till Introduktionsjobb eller Nystartsjobb
Meriterande:
• Om du har erfarenhet är det ett plusProfil
• Du har en mycket positiv attityd
• Du är stresstålig
• Du har ett serviceinriktat förhållningssätt
Arbetsgivaren erbjuder:
• 50% deltid anställning med möjlighet till tillsvidareanställning
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal
• Arbetskläder ingår
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Fören
, https://connectingjobs.se/ Arbetsplats
Beredskapslyftet Jobbnummer
9767830