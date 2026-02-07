Restaurang/Köksarbetare
2026-02-07
Under sommaren söker vi personal till vår lilla restaurang/café på våmåbadets camping i våmhus. Detta kommer huvudsakligen att vara under juni/juli och augusti, men denna period kan förlängas till maj och september efter överenskommelse och med ytterligare arbetsuppgifter.
Det är viktigt att du känner ansvar för dina uppgifter, är en god lagspelare och att du kan hantera stress bra. Tycker du om att arbeta med mat och har en passion för matlagning? Är du gästfri och tycker om att arbeta med människor? Erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen är önskvärt.
Om du inte bor i Dalarna men vill jobba hos oss under sommarlovet har vi även boenden tillgängliga. Skicka ett mejl så ser vi vad som är möjligt.
Extra: Vi har även en ledig tjänst för receptions- och cafébiträde. Detta innebär att du arbetar i receptionen och tar emot beställningar, gör varma drycker och serverar mat och dryck. I grund och botten, att hjälpa till där det behövs. Se vår andra annons för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@vamabadetscamping.se Omfattning
