Reskontrachef, konsultuppdrag +6 månader, Stockholm

Newr AB / Övriga jobb / Stockholm2020-08-26Reskontrachef, konsultuppdrag +6 månader, StockholmNu söker vi för ett konsultuppdrag en Reskontrachef till ett internationellt bolag i centrala Stockholm. Bolaget är i en tillväxtfas och söker nu flera roller till sitt kontor i Stockholm. För att vara rätt för uppdraget är du trygg i rollen som Reskontrachef och då specifikt leverantörsreskontra.Uppdraget är ett konsultuppdrag och vi är öppna både för dig som vill hitta en långsiktig anställning via oss på Newr eller dig som underkonsult som letar efter ett nästa uppdrag.2020-08-26Ledande befattning där du leder och styr arbetet i teamet om 5 personer (dig inkluderad).Processer och rutiner, förbättringar och automatisering.För att vara rätt personer för uppdraget:För att trivas i rollen så gillar du att vara en drivande person som är snabb från ord till handling. Rollen är i en internationell kontext varpå du är trygg i engelska. Företaget arbetar i Navision varpå det är meriterande för uppdraget.Uppdraget:Start: September/oktoberOmfattning: Heltid, 100%, +6 månaderOrt: Stockholm, CentraltAnställning: Konsultuppdrag, anställning via oss eller som underkonsultDu har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är trygg i rollen vi söker. Letar du efter en ny utmaning och tycker att det låter intressant så tveka inte med att höra av dig till oss på Newr då vi presenterar kandidater löpande.Douglas Carbell, 072-980 99 52, douglas.carbell@newr.se Newr är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans. Vi bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Newr står för det vi anser att vår bransch handlar om - new relations. Mellan oss, våra kunder, kandidater och konsulter. Vår ambition är att vara ett attraktivt val för dig som söker en ny utmaning inom ekonomi eller behöver stärka din ekonomifunktion på kort eller långsikt.Varaktighet, arbetstidHeltid sep-okt - sex månaderLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-12Newr AB5334207