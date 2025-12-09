Reservdelsspecialist
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? Hedin Automotive består av ett gäng härliga, duktiga människor vars stora passion är fordon och fordonstjänster. Vi hjälper varandra, vi utmanar varandra och vi strävar tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Med drivna, motiverade och engagerade medarbetare är det alltid roligt att komma till arbetet!
Våra medarbetare är grunden till att Hedin Automotive växt framgångsrikt under många år. Hos oss är sätter vi kunden främst - för att det som är bra för våra kunder i längden är bra för oss.
Arbetsuppgifter Som Reservdelsspecialist ansvarar du för försäljning, beställning och lagerhantering av reservdelar och tillbehör. Du har fokus på kundkontakt och service, och säkerställer hög kvalitet och effektiv kommunikation i ditt arbete.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Meriterande med fordonsteknisk utbildning och tidigare erfarenhet av reparations och servicearbete
Data- och telefonvana, gärna med erfarenhet av affärssystemet Kobra
Meriterande med truck kort
Meriterande med B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Personliga egenskaper Du är en person som trivs i ett högt tempo och hanterar stress med lätthet. Din noggrannhet och strukturerade arbetssätt gör att du har ett gott öga för detaljer och ordning. Samtidigt har du en stark social förmåga, vilket gör att du enkelt skapar goda relationer med både kollegor och kunder. Dessutom har du ett genuint intresse för bildelar och tillbehör, vilket ytterligare förstärker ditt engagemang i arbetet.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se
