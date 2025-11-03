Reservdelssäljare
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-11-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Gnosjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet inom lantbruks eller maskinbranschen? Har du ett stort intresse och är tekniskt kunnig inom dessa maskiner? Då söker vi dig! Just nu vi söker en reservdelssäljare!
Om tjänsten som reservdelsäljare hos oss kommer du att vara en viktig kugge i vårt säljteam för maskiner inom jordbruk, skogsbruk, entreprenad och kommun. Du ska jobba nära våra kunder och söka en aktiv relation för att bistå i att fylla kundernas behov. Din roll innebär både att förstå kundens behov och att vårda befintliga kundrelationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av maskiner och reservdelar, gärna inom lantbruks- eller maskinbranschen.
Ha förmågan att arbeta självständigt och förstå vad kund söker
Starkt kundfokus och en förmåga att skapa långsiktiga relationer
B-körkort är ett krav
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som tycker om att ta ansvar och utvecklas i din roll. Vi värdesätter också att du aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö, där det är viktigt att ha kul på jobbet och trivas tillsammans med kollegor, en lagspelare!
Rosenqvist Maskin AB erbjuder dig:
Ett stimulerande och varierande arbete
Möjlighet att arbeta med välkända varumärken
Ett starkt team med engagerade kollegor
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Rosenqvist Maskin AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Rosenqvist Maskin AB:
En aktör inom försäljning och service av lantbruksmaskiner. Vi representerar flera av marknadens främsta varumärken och är stolta över att erbjuda högkvalitativa produkter och kundanpassade lösningar. Vi är ett familjeägt företag som i tre generationer har jobbat med import, försäljning och verkstadstjänster av Jordbruks- Skogs- och Entreprenadmaskiner. Vår bas är i Jönköping men våra kunder, såväl som servicepartners, finns i hela Sverige och vi har leverantörer runtom i Europa. Hos oss är det högt tempo men också högt i tak. Vi är ett gott gäng som värdesätter varandras kunskaper, som stöttar varandra och ser till att alla trivs på jobbet. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584684