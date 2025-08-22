Reservdelsrådgivare
2025-08-22
Vi söker nu en reservdelsrådgivare som vill vara med och utveckla Mechanum. Vi tänker bli Sveriges bästa verkstad, både i medarbetarnas och kundernas ögon. Vår verksamhet växer kraftigt och vi behöver bli fler medarbetare som bygger företaget starkare och bättre med kunden i centrum. Vill du vara med?
Tjänsten
Vi söker en ny reservdelsrådgivare till vår serviceverksamhet i Partille. Som medarbetare på reservdelsavdelningen arbetar du med flertalet av de främsta bilmärkena på marknaden i en professionell verkstadsmiljö.
På reservdelsavdelningen ansvarar du för att ta väl hand om beställningar och boka leveranser av reservdelar till våra kunder. Du har en stor påverkan på det dagliga resultatet genom professionellt omhändertagande av beställningar, smart planering och ett gott lagarbete. Du bidrar starkt till hur väl verksamheten presterar och säkerställer att vi lever upp till våra kunders högt ställda förväntningar på kvalitet och kundbemötande.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Några års erfarenhet som reservdelsrådgivare.
B - Körkort
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat med Automaster och Tacdis.
Om Mechanum
Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 bilmärken och har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.
Tjänsten är på heltid med placering i Partille Sista ansökningsdag är 12/9 och intervjuer kommer ske löpande.
Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Frågor om tjänsten?
Gustav LarsenGustav.larsen@mechanum.com
031 - 340 01 56 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mechanum Sverige AB
(org.nr 556742-0418), https://www.mechanum.com/ Kontakt
Gustav Larsen gustav.larsen@mechanum.com 031-340 01 56 Jobbnummer
9470811