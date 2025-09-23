Reservdelspersonal till Axima Jönköping
2025-09-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Falköping
, Skövde
, Lidköping
, Motala
Då en av våra kollegor går på föräldraledighet i mars kan vi nu erbjuda ca ett års vikariat från januari 2026 med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har en stor drivkraft och initiativrikedom för att agera problemlösare åt våra kunder och serva dem i vår butik.
Du ska kunna arbeta självständigt, målinriktat och kunna lösa kundens behov av reservdelar. Du supporterar även våra servicemekaniker i det dagliga arbetet med att ta fram reservdelar.
Erfarenhet av entreprenad- och lantbruksmaskiner är ett plus men inte nödvändigt eftersom vi sätter stort värde på engagemang.
DINA KVALIFIKATIONER
För att lyckas med detta jobbet så är vi säkra på att du hittar lösningar på det mesta och är full av energi och uthållighet, du är dessutom stresstålig och gillar att hålla många bollar i luften. Vi sätter mycket stort värde på kundfokus och du bör vara samarbetsvillig, flexibel och ha gott ordningssinne.
Vi tror att du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare samt att du är van att klara dagens krav på tillgänglighet och snabb service.
Bilkörkort, goda datakunskaper samt engelskakunskaper är ett krav då vi dagligen har kontakt med utländska leverantörer.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid, vikariat ca 1 år
Tillträde: Januari 2026
Placeringsort: Jönköping
ANSÖKAN
Rekrytering sker löpande, ansök genom att fylla i formuläret.
UPPLYSNINGAR
Jesper Perdegård, Reservdelsansvarig Axima Jönköping, 0761-360545
Nichlas Johansson, Platschef Axima Jönköping, 0703-005986
Vi tror på våra ledord som är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 275 medarbetare och omsätter ca 1400 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Ersättning
