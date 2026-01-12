Reservdelsman/Kvinna Varberg
2026-01-12
Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 850 anställda inom koncernen och omsätter ca 5 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter till huvudsak i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.
Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.
Vi söker en reservdelsman/kvinna till vår anläggning i Varberg.
Som reservdelsman/kvinna hos oss är din huvudsakliga arbetsuppgift att beställa, lagerhålla och leverera reservdelar till våra verkstäder och kunder. Du kommer bland annat att ta emot kunder vid butiksdisk, svara på inkommande samtal och mail, backa upp våra tekniker med reservdelar, prissättning av artiklar samt hjälpa våra servicerådgivare med merförsäljning och vägledning gentemot våra kunder. Inom verkstaden så stöttar vi varandra och hjälps åt på olika positioner som att räkna på försäkringsskador, beställa delar, packar upp gods etc.
Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg. Tillsammans med dina kollegor hjälps ni åt att rätt delar beställs och vid behov returneras.
En viktig del i ditt arbete är att få våra kunder att känna sig välkomna och att de får den service och hjälp de behöver av oss.
Vi söker dig som har erfarenhet från ett service- eller försäljningsyrke och som trivs i en roll med mycket kundkontakt. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med reservdelar i en liknande roll. Som person är du lösningsorienterad, noggrann och bra på att hålla igång flera arbetsuppgifter parallellt. Vi tror även att du är en van datoranvändare och har lätt för att sätta dig in i nya system och uppgifter. Vi besitter många års erfarenhet i huset och du kommer att få utbildning både internt och externt.
Hos oss får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av driv, integritet och hållbarhet. Vi erbjuder förmåner, i form av uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa.
Tillsammans på Toveks Bil vill vi vara våra kunders naturliga val samtidigt som vi har roligt på jobbet och trivs med det vi gör. Vi tror att du som passar in hos oss är en lagspelare och mån om att både du och dina kollegor gör ett bra jobb tillsammans.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Varberg
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb in med din ansökan.
Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Toveks Personbilar AB (org.nr 556063-0740)
För detta jobb krävs körkort.
Toveks Bil i Syd AB, Eftermarknad, Varberg, Reservdelar
Toveks Bil i Syd AB, Eftermarknad, Varberg, Reservdelar Kontakt
Leif Gustafsson 0340-664157
9679434