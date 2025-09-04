Reservdelsansvarig / Reservdelsspecialist
Emploid AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2025-09-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Borås
, Bollebygd
, Härryda
, Lerum
, Partille
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Emploid har fått det stora nöjet att bistå framgångsrika VS Truck i deras rekryteringsarbete! VS Truck är ett nationellt täckande företag som säljer, erbjuder service och finner lösningar inom logistik på truckar och entreprenadmaskiner. Genom agenturen för flera kända märken som Crown, Bobcat och Pramac är dom en etablerad aktör på både stora och små företag. Deras tekniker- och försäljningskontor sträcker sig från Eslöv i söder till Stockholm i norr samt en E-handel som också inbringar mycket affärer. Idag omsätter företaget 120 miljoner och har drygt 50 anställda nationellt. De senaste åren har VS Truck dubblat omsättningen och expanderat till nya regioner vilket ställer krav på hög kvalitet av nyckelrekryteringar likt denna.
Om rollen
I rollen som Reservdelsspecialist kommer du att ha ett brett och övergripande ansvar för VS Trucks centrallager och reservdelshantering med tillhörande resultat- och budgetmål. Du kommer arbeta med att planera och driva den dagliga distributionen och försäljningen av reservdelar vilket innefattar mycket kontakt med kunder, leverantörer och tekniker. Du kommer att vara delaktig i att effektivisera och utveckla logistikflöden, lagerhanteringen och säkerhetsrutiner samt hantera administrationen knutet till reservdelar och lagerverksamheten.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Försäljning, beställning, inköp och lagerhållning av reservdelar och tillbehör
• Planera och genomföra in- och utleveranser samt lagerhållning
• Kontakt med tekniker, kunder, transportörer och distributörer
• Planera och genomföra löpande inventering och kvalitetskontroll av gods
• Effektivisera flödet av reservdelar
• Administrera i affärssystemet samt hantering av fakturor
• Uppföljning på överenskommen budget och resultatnivåer
Om dig
För att trivas i tjänsten har du ett stort personligt driv och motiveras av försäljning och kundbemötande. Samtidigt är du en strukturerad och ansvarstagande person som trivs i en mindre organisation. Du har ett serviceorienterat arbetssätt med stark planeringsförmåga och arbetar ständigt för att främja och utveckla verksamheten. Du har ett eget driv och styr upp ditt arbete och uppgifter efter de mål och tidsramar som förväntas av dig.
Mer konkret för rollen krävs:
• Erfarenhet av att reservdelsansvar, meriterande med logistikerfarenhet.
• Erfarenhet av kundkontakt och försäljning
• Erfarenhet av att hantera systemadministration och fakturering
• Truckvana och truckkort
• Goda dator- och systemkunskaper är ett krav
• Flytande svenska i tal och skrift, gärna även engelska
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Viared
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 7-16, mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: reservdelar, reservdelsansvarig, fordon, truck, maskin, lageransvarig, administration, fakturering, logistik, logistikflöden, utveckling, Borås Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559009-2481) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9491908