Researcher till Novare Executive Search - Novare Interim & Recruitment AB

Novare Interim & Recruitment AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-13Novare Executive Search är ett av Sveriges största och ledande företag inom chefsrekrytering och Executive Search. Oavsett om kunden behöver hjälp med en rekrytering, slutbedömning av en kandidat, vill utföra en bakgrundskontroll eller behöver hjälp med coachning och utbildning så finns dem till ert förfogande. De hjälper ledare och ägare att utveckla sina organisationer.Letar du efter din nästa utmaning i en händelserik miljö där du bygger ett stort professionellt nätverk och utvecklas inom research och Executive search? Vill du jobba med exekutiv rekrytering i ett högpresterande och energifullt team med några av landets främsta rekryteringskonsulter och researchers? Nu söker Novare Executive Search efter en Researcher till Finans- och Fastighetsteamet där du kommer få chansen att vara en del av ett bolag som präglas av nyfikenhet och intresse för näringsliv och människor.2021-04-13I rollen som Researcher hos Novare Executive Search blir du en viktig nyckelspelare i varje rekryteringsprocess. Vi är indelade i branschteam och just denna tjänst ingår i Finans- Fastighetsteamet. Du jobbar i team med en eller flera rekryteringskonsulter parallellt och ansvarar för att driva searchprocessen genom att aktivt identifiera och approchera kandidater med relevant profil. I rollen som Researcher ingår därtill att kartlägga och analysera olika branscher och sektorer, skriva uppdragsbeskrivningar samt genomföra telefonintervjuer. Du bidrar i kundmöten vid införsäljning av nya uppdrag samt vid kontinuerliga presentationer och avstämningar under processens gång.Vår kärnverksamhet är inriktad på att hitta rätt kandidater till styrelser, ledande befattningar och specialister inom näringslivet, därmed är professionalism och relationsbyggande otroligt viktigt, inte minst för rollen som Researcher. I denna tjänst kommer du att ansvara för att hålla en kontinuerlig kontakt med både kunde och kandidater och skapa dig ett stort kontaktnät. Att hitta rätt personer är en utmaning och prövar din förmåga att tänka utanför ramarna och därmed stimuleras analytiskt.Vem söker vi?För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en ambitiös och driven person som är villig att lägga in en extra växel när det behövs. Du är självgående samt har en god förmåga att arbeta i team. Du orädd har en lösningsorienterad approach och är inte rädd att ta för dig. Vidare har du både en kommunikativ och en analytisk förmåga som bidrar till att du snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter. Du brinner för att leverera i toppklass och är en mästare på att hantera relationer såväl internt som externt!Vidare ser vi som krav att du har:* Relevant akademisk examen, gärna civilekonom, civilingenjör eller motsvarande* Erfarenhet av researcharbete är en fördel, exempelvis med bolags- och finansanalys eller inom affärsjournalistik* Flytande kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift* Hög IT-mognad* Ett genuint intresse av samhällsfrågor och näringslivetÖvrig Information* Start: Omgående* Omfattning: Heltid, 100 %* Placering: Stockholm, Blasieholmen* Arbetsgivare: Novare Executive SearchKänns det här som en roll som skulle kunna passa dig? Då rekommenderar vi att skicka in ditt CV så snart som möjligt då urval sker löpande. Har du frågor runt rekryteringsprocessen eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta Louise Eriksson Hellstrand via mail till louise.eriksson-hellstrand@novare.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-05-16Novare Interim & Recruitment AB5689390