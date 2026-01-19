Resande Servicetekniker till ACG Pulse
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Borås
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19
ACG Pulse utvecklar, producerar, säljer och installerar automatiserade hanteringssystem med tillhörande mjukvara, tjänster och support till kunder i Europa. ACG Pulse AB har ca 40 medarbetare och ingår i ACG Gruppen AB.
Läs mer på www.acgpulse.se
Tjänstebeskrivning
Vill du arbeta praktiskt med teknik, resa internationellt och vara med och driftsätta maskiner hos kunder runt om i Europa? ACG Pulse söker nu en servicetekniker i början av sin karriär som vill ta ansvar, utvecklas och bli en viktig del av teamet.
Som servicetekniker hos ACG Pulse arbetar du med installation, uppstart och service av maskiner och system hos kunder, främst i Norden och norra Europa. Rollen innebär regelbundet internationellt resande, och när du inte är ute på uppdrag arbetar du i produktionen i Borås med montering, tester och förberedelser inför leverans (FAT).
Du har ett nära samarbete med kollegor inom produktion och rapporterar till Produktionschef. Tjänsten kombinerar praktiskt arbete, tekniskt ansvar och kundkontakt i en dynamisk och utvecklande miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Installation och driftsättning av maskiner och system hos kund
• Service och felsökning på levererade kundmaskiner
• Mekanisk och elektrisk montering i produktionen
• Funktions- och kvalitetskontroller inför leverans (FAT)
• Avvikelsehantering, dokumentation och rapportering enligt produktions- och projektunderlagKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse, är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll med stort eget ansvar.
• Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
• Grundläggande kunskaper inom mekanik, el/elllära, elektronik och pneumatik
• Intresse för felsökning, problemlösning och tekniska system
• Vill och kan resa internationellt, främst inom Europa
• God datorvana, gärna grundläggande nätverkskunskaper
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• B-körkort
• Social, ansvarstagande och trygg i kundkontakt
Vi ser gärna att du är strukturerad, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och rätt inställning.
ACG Pulse befinner sig i en spännande tillväxtfas och erbjuder dig:
• En utvecklande roll med frihet under ansvar
• Möjlighet att arbeta internationellt i tekniskt intressanta projekt
• Korta beslutsvägar och en prestigelös organisation
• Ett sammansvetsat team med hög trivsel och engagemang
Här får du chansen att växa, ta ansvar och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund ACG Pulse AB.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Ansökningar behandlas löpande, sista ansökningsdag: 2026-02-01
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast lön + provision
