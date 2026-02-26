Resande Servicetekniker
IM Vision Group AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Jönköping
2026-02-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IM Vision Group AB i Jönköping
Resande Servicetekniker
Jönköping | Resor 2-3 dagar/vecka i Sverige/Norden
IM Vision Group AB växer och söker nu en Resande Servicetekniker till vårt team. Vi är ett etablerat bolag med över 15 års erfarenhet inom LED-lösningar och har levererat projekt över hela Sverige, Norden och Europa.
Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta med moderna LED-lösningar, resa till spännande projekt och bidra till att våra kunder alltid får en trygg och professionell upplevelse.
Om rollen
Som Resande Servicetekniker arbetar du operativt ute hos kund och ansvarar för installation, driftsättning och service av våra LED-skärmar. Du utgår från Jönköping eller dess närhet, men reser regelbundet till projekt i bland annat Malmö, Stockholm, Göteborg och övriga Norden.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Installation och montering av LED-skärmar
Service, felsökning och reparation på plats hos kund
Driftsättning och funktionskontroll
Digital rapportering och dokumentation av utfört arbete
Dialog med kund på plats kring funktion och handhavande
Vi söker dig som:
Har minst 2-3 års erfarenhet inom installation, el, teknik eller fältservice
Är praktiskt lagd och van vid felsökning i tekniska miljöer
Är van vid att arbeta i digitala system och rapportera arbete digitalt
Har god servicekänsla och är trygg i kunddialog
Talar flytande svenska och har god engelska
Har B-körkort
Kan resa 2-3 dagar per vecka, med övernattning.
Meriterande är erfarenhet av LED, AV-teknik, svagström eller liknande installationer.
Vi erbjuder
En varierad roll med stort eget ansvar i fält
Arbete med modern LED-teknik i spännande miljöer
Möjlighet att utvecklas tekniskt i ett växande företag
Ett dynamiskt och engagerat team
Placering & villkor
Jönköping
Resor inom Sverige och Norden (2-3 dagar/vecka med övernattning)
Dagtid med viss flexibilitet (arbete kan förekomma vid driftsättningar och event)
Start: Omgående
Om IM Vision Group AB
IM Vision Group AB är en helhetsleverantör av LED-skärmar med fokus på installation och uthyrning. Vi levererar lösningar till butiker, kontor, event, mässor, konserter och sportevenemang.
Genom att kombinera teknisk expertis med lång erfarenhet inom projektledning erbjuder vi en komplett tjänst - från rådgivning och design till montering, driftsättning och service, både i Sverige, Norden och Europa.
Skicka din ansökan till josefine@imvision.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: josefine@imvision.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IM Vision Group AB
(org.nr 556924-1200), http://www.imvision.se
Herkulesvägen 56 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Improd AB Jobbnummer
9766574