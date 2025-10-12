Resande Servicetekniker
Jobcenter in Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby Visa alla maskinreparatörsjobb i Ljungby
2025-10-12
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby
Servicetekniker
Jobcenter Sweden AB, Ljungby söker nu en duktig Servicetekniker till ett mycket framgångsrikt företag i Ljungbyområdet.
Har du ett stort intresse för teknik och maskiner, gillar att skruva och meka, tycker om att serva och lösa problem inom hydraulik, pneumatik, el och automation och gillar att arbeta med både människor och maskiner alltid ser till att gå i mål med dina uppgifter
med kvalitet och ansvar kan du vara den person vi söker!
Tjänsten
I rollen som Servicetekniker på detta företag kommer du att arbeta med mycket varierande arbetsuppgifter allt från Service- och Kontrolluppdrag enligt fastställda avtal, normer och regler, ombyggnationer och uppgradering av befintliga anläggningar, automatisering av äldre anläggningar till rena nyinstallationer.
Din profil
Du gillar att hjälpa din kund, nya tekniska utmaningar och är som personen utpräglad problemlösare. Kvalitet och precision i allt det du utför ett grundläggande drag hos dig.
Viktigt är också att du kan arbeta både i team och självständigt, efter en omfattande och noggrant genomförd introduktionsutbildning kommer du att få alltmer eget ansvar.
Du måste gilla att resa mycket i din Servicebil inom Sverige, Norden och Europa.
Det är därför viktigt att du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Du är utåtriktad och säljande, då du alltid är företagets representant ute hos kund.
Har du utbildning som Servicetekniker och/eller arbetslivserfarenhet inom främst hydraulik, styr-/ och reglerteknik, el och automation är det klart meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, viktigast av allt är att du är driven och har rätt inställning. Du är en utpräglad lagspelare som gärna bidrar med dina erfarenheter, kompetenser och kunskaper och som alltid arbeta för att skapa trivsel och gemenskap samt fungera som en god förebild för företaget och dess produkter.
Du är bra på att samarbeta, har förmågan att ta egna beslut och har förmågan att bygga upp, vårda och utveckla dina kundkontakter.
Välkommen med din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot att höra hur just du vill bidra till vår fortsatta framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobcenter Kontakt
Peter Johansson peter@jobcenter.se Jobbnummer
9552271