Resande servicemedarbetare till Hecando!
2026-01-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
Hecandogruppen är i en spännande tillväxtresa och söker nu en resande servicemedarbetare till teamet. Här har du möjlighet att bli en del av ett växande företag där det finns goda möjligheter till utveckling!
OM TJÄNSTEN
Hecandogruppen är huvudbolag för ett antal växande företag inom städ- och fastighetsbranschen. Deras vision är att erbjuda högkvalitativa tjänster till sina kunder och bygga långsiktiga relationer. En stark tillväxtvision framåt innebär en spännande utvecklingsresa och möjligheter till professionell tillväxt och chans att ta stort eget ansvar.
Idag söker de en resande servicemedarbetare som är taggad på att axla en roll att växa och utvecklas i. I tjänsten är du på resande fot måndag till torsdag eller fredag. Du kommer få arbeta från norr till söder med arbetsuppgifter som i huvudsak innebär att hjälpa butiker att hålla det rent och fräscht för sina kunder vid pantmaskiner samt service inom industri. I huvudsak arbetar du i team om två och självklart får du bo på kvalitativa hotell under veckorna med traktamente.
Vi söker dig med stort driv som ser detta som en utvecklingsresa. Du har ambition att växa inom företaget och vill gärna avancera i rollen framöver och få ta mer ansvar. Du förstår vikten av att leverera god service gentemot Hecandos kunder och tycker det känns spännande att vara del av ett företag i tillväxt. Har du arbetat i en resande tjänst tidigare är detta starkt meriterande.
Du erbjuds
• En heltidstjänst direkt hos Hecando där du har stora möjligheter att växa och utvecklas
• En tjänst där du får resa och upptäcka Sverige från norr till söder
Dina arbetsuppgifter
• Rengöring av pantmaskiner
• Service och rengöring i industrimiljö
• Rengöring av kundvagnar och korgar
VI SÖKER DIG SOM
• Har B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska för kommunikation med kunder
• Har ett bra driv och vilja att utvecklas
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med service
Då det förekommer getingar i pantmaskinerna är det även viktigt att du inte är allergisk.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete inom samma område
• Erfarenhet av resande arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Övrig information:
• I denna rekrytering kommer ett utdrag ur belastningsregistret efterfrågas
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Hecando här!
Heltid Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
