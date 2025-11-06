Resande säkerhetstekniker till Telehantering
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får resa runt i Sverige och arbeta med teknik som gör skillnad? Telehantering söker nu en engagerad och kvalitetsmedveten säkerhetsteknik som vill vara med och stärka vår organisation för framtidens behov.Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Telehantering är en erfaren aktör inom tele-, data- och säkerhetsinstallationer. Sedan starten 1989 har vi hjälpt kunder inom stat, kommun, region och privat sektor med installationer från grunden till fullt driftklara anläggningar. Vi är certifierade av SBSC för inbrottslarm i larmklass III, brandlarm och CCTV, och finns idag på fem orter i Sverige.
Om rollen
Som resande säkerhetstekniker arbetar du med installation, driftsättning och service av säkerhetssystem hos våra kunder runt om i landet. Du utgår hemifrån och har stor frihet i din arbetsdag. Rollen innebär mycket kundkontakt, där du bygger relationer och levererar service med hög kvalitet.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar, och ser till att du har rätt förutsättningar för att lyckas i din roll.
Vi söker dig som
Har utbildning inom larm- och säkerhet eller el- och energiprogrammet
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har ett prickfritt belastningsregister och svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsklassade uppdrag)
Har B-körkort
Är noggrann, lyhörd och trivs med att skapa kundrelationer
Vi erbjuder
Ett omväxlande och utvecklande arbete
Tjänstebil
Certifieringar och kompetensutveckling
Fördelaktiga förmånerÖvrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid
Placering: Hela SverigSkicka in din ansökan så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. I denna Rekrytering samarbetar Telehantering med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
