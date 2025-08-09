Resande Montör till Hydria Water i Borås
Om kundföretaget
Är du praktiskt lagd med stort teknikintresse? Nu har du chansen att arbeta hands-on inom vattenreningsbranschen och samtidigt göra skillnad för miljön och framtidens vattenresurser.
Sedan 1960-talet har Hydria Water tillverkat vattenreningsutrustning i egen produktion, med fokus på nästa generations hållbara lösningar. I vår moderna anläggning utanför Borås konstruerar och producerar vi utrustning som uppfyller dagens höga miljö- och kvalitetskrav och levererar till reningsverk världen över. Som en del av den familjeägda industrikoncernen Hydria Group erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster, från rådgivning till driftsättning och löpande besiktning.
Läs mer på www.hydriawater.com.
Som Montör hos Hydria Water har du en viktig roll i att säkerställa att våra vattenreningslösningar fungerar som de ska ute hos kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Installation - Montera och installera vattenreningsutrustning på plats hos kund, samt demontera befintlig utrustning.
• Driftsättning - Se till att anläggningen startar och fungerar enligt plan efter installation.
• Underhåll och felsökning - Utföra regelbundet underhåll och både förebyggande och akuta reparationer för att garantera driftssäkerhet.
• Resor och kundkontakt - Resor sker måndag till torsdag varje vecka, med utgångspunkt i Borås. Du blir företagets ansikte utåt genom att träffa olika kunder runtom i Sverige.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig med en teknisk utbildning på minst gymnasienivå inom områden som industriteknik, maskinteknik, elteknik eller liknande. Alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet eller praktisk kunskap.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• God verktygsvana
• Serviceinriktad med en förmåga att arbeta nära kunder.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av manuell svetsning
Med din positiva attityd, initiativförmåga och naturliga förmåga att skapa förtroendefulla relationer blir du en viktig del av vårt team. Du är problemlösande, ansvarstagande och bekväm med att ta egna beslut, särskilt när du möter nya utmaningar. Din sociala kompetens och känsla för service gör att du bygger långsiktiga relationer med både kollegor och kunder, vilket är avgörande för vår gemensamma framgång.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden.
har du frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att kontakta Frida Götesson, frida@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag!
