Resande montör till Guldmann
Bravura Sverige AB / Montörsjobb / Västerås Visa alla montörsjobb i Västerås
2026-04-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Tycker du om tekniskt arbete, frihet under ansvar och att vara ute hos kund? Hos Guldmann får du en praktisk och självständig roll där du arbetar med montering och service av tekniska lösningar inom vård och omsorg - i miljöer där kvalitet och noggrannhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med mycket goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Guldmann har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Guldmann en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Guldmann är en ledande aktör inom lyft- och förflyttningslösningar för vård och omsorg. Företaget utvecklar och levererar taklyftsystem, mobila lyftar och tillbehör som underlättar arbetet för vårdpersonal och skapar en tryggare miljö för patienter och brukare. Med fokus på kvalitet och användarvänlighet finns Guldmanns produkter på sjukhus, äldreboenden och andra vårdmiljöer över hela världen. Företaget har en stark närvaro i Sverige och samarbetar nära sina kunder för att erbjuda skräddarsydda lösningar och professionell service.
Arbetsuppgifter
I rollen som resande montör arbetar du med montering, service, felsökning och reparation av Guldmanns taklyftssystem och övriga produkter. Du utgår från hemmet och ansvarar för uppdrag hos kunder främst i Västmanland, Örebro och Uppsala, men arbete på andra orter förekommer vid behov.
Arbetet utförs i olika miljöer såsom äldreboenden, sjukhus, privata hem och byggarbetsplatser. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, med stöd från tekniska specialister. Rollen innebär resor under vardagar och övernattningar kan förekomma.
Tjänsten innebär uppskattningsvis 2-3 övernattningar per vecka, ibland flera veckor i sträck följt av en period av arbete på hemmaplan. I rollen utgår du hemifrån med servicebil.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering och installation av taklyftssystem och tekniska hjälpmedel
Service, felsökning och reparation hos kund
Dokumentation och återrapportering i digitala system
Löpande dialog med kunder och kollegor
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande krav och instruktioner
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning inom teknik, bygg eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vana att läsa ritningar och monteringsanvisningar
Hantverksmässig bakgrund eller god teknisk handlag
Grundläggande kunskaper i Office och digital rapportering
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Du som söker är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Du ser värdet av att planera och driva ditt arbete framåt och ber om hjälp när det krävs. Då du förstår vikten av struktur och ordning i ditt arbete är du metodisk, systematisk och planerar uppgifterna innan du sätter igång. I rollen som resande servicetekniker pratar du med många kunder dagligen och du tar gärna första steget till ett samtal. Du har god kommunikativ förmåga, är bekväm med andra människor och känner dig avslappnad i sociala situationer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Västerås Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445210-1907675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9847075