Resande montör
LK Lager AB / Grovplåtslagarjobb / Eskilstuna Visa alla grovplåtslagarjobb i Eskilstuna
2026-02-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LK Lager AB i Eskilstuna
Vi söker flera montörer för jobb på resande fot.
Då vi utgår ifrån Eskilstuna varje dag ser vi att ni som söker bor i närområdet, Det förekommer också arbete ute på fält då vi sover kvar på den lokala orten.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer primärt vara montering, demontering och servicejobb inom lagerinredningar och säkerhetsdetaljer.
Eftersom att vi jobbar både på resande fot och på plats kommer du ha varierande arbetstider.
Din bakgrund / dina erfarenheter:
Vi söker dig som antingen har jobbat tidigare som montör eller är villig att snabbt lära sig, är du ambitiös och driven ser möjligheterna ljusa ut.
Meriterande är om du har erfarenhet av att läsa ritningar och förståelse av planering ute på arbetsplatsen.
För att vara intressant för tjänsten KRÄVS det att du behärskar svenska i tal och skrift.
Truckkort, saxliftkort, heta arbeten samt fallskydd är meriterande!
Information och kontakt:
Maila info@LK-Lager.se
vi rekryterar löpande och frågor om tjänsten skickas till mail ovan.
Ansök gärna direkt!
Tjänsten börjar som en provanställning på timme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@lk-lager.se Arbetsgivare LK Lager AB
(org.nr 559493-4415), https://lk-lager.se Jobbnummer
9737792