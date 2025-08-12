Resande köksmontör
2025-08-12
Resande köksmontör - bli en del av vårt team!
Resande köksmontör - bli en del av vårt team!

Vi söker dig som är en noggrann, händig och serviceinriktad köksmontör med öga för detaljer och känsla för kvalitet. Hos oss får du möjlighet att resa runt till olika kunder och projekt, där ingen dag är den andra lik.

Dina arbetsuppgifter
Montering och installation av kök hos privat- och företagskunder
Anpassning och speciallösningar på plats (sågning, justering, måttanpassning)
Samarbete med elektriker och rörmokare vid behov
Säkerställa hög finish och nöjda kunder
Vi söker dig som
Har erfarenhet av köksmontering, snickeri eller liknande hantverksarbete
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Har god känsla för kvalitet och estetik
Är flexibel och trivs med att resa i arbetet
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder
Varierande arbetsdagar med spännande projekt på olika orter
Möjlighet att utvecklas inom montering och snickeri
Ett socialt och stöttande team
Låter det här som något för dig? Vänta inte - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag! Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team!
Vi ser fram emot att höra från dig!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kan därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare.

Sista dag att ansöka är 2025-08-15
