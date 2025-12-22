Requirements Manager - Dynamisk Passagerarinformation (pis) - Stockholm
Vill du vara med och göra skillnad - och ha roligt på vägen?
Hos oss på Comatec Sweden tror vi att konsultlivet ska vara både personligt, utvecklande och inspirerande. Vi är ett sammansvetsat team i Göteborg, med tryggheten och möjligheterna från den internationella Comatec Group i ryggen. Här får du det bästa av två världar: den familjära känslan och flexibiliteten från det lilla bolaget, och resurserna och tryggheten från en större koncern.
Vi samarbetar med allt från världsledande fordonsjättar till innovativa start-ups inom industri, mjukvara, automation, produktion, energi, elektronik och digitalisering. Som konsult hos oss matchas du mot spännande projekt där din kompetens verkligen gör skillnad - ofta på plats hos kund, men alltid med stöd från Comatec-teamet.
Vad gör oss unika?Vi värdesätter äkta samarbete, kunskapsdelning och en varm, inkluderande kultur. Vi ses regelbundet för sociala aktiviteter, teknisk inspiration och för att fira våra framgångar tillsammans. Dina idéer och ambitioner är viktiga här - och du får friheten att forma din egen utveckling.
Om du söker en arbetsplats där du blir sedd, stöttad och utmanad - och där du kan växa både som ingenjör och människa - då vill vi gärna höra från dig!www.comatec.fi/en/companies/comatec-sweden-ab/
Om uppdraget
Vi söker nu en Requirements Manager till vår kunds utvecklingsteam inom Dynamisk Passagerarinformationssystem (PIS) för spårburna fordon. Du spelar en nyckelroll i att säkra regulatoriskt godkännande och hög kvalitet i mjukvaran genom strukturerad kravhantering.
Dina ansvarsområden:
• Bryta ned systemkrav till verifierbara mjukvarukrav enligt EN-50657 och andra relevanta standarder.
• Skapa, äga och fortlöpande uppdatera Software Requirements Specification (SRS).
• Säkerställa spårbarhet mellan krav, design och färdig mjukvara.
• Formulera och hantera krav snabbt, strukturerat och med hög noggrannhet.
• Samarbeta med intressenter som IT-säkerhet, dokumentationsspecialister, fordonsprojekt, leverantörer och sponsorsidan för komplett och korrekt dokumentation.
• Bidra aktivt i utveckling och förbättring av dokumentation.
Din profil
Obligatoriska krav:
• Dokumenterad erfarenhet av kravhantering i regulatoriskt styrda branscher (tågfordon, medicinteknik eller försvar).
• Förmåga att arbeta självständigt och hålla hög kvalitet i kravdokumentation.
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling och teknisk utbildning i relevant område.
• Vana vid agilt arbetssätt, mycket goda kunskaper i MS Office och JIRA.
• Strukturerad och resultatorienterad, med mycket god skriftlig förmåga.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av EN-50657 (Software on Board Rolling Stock).
• Erfarenhet av easeRequirements, Zephyr samt JIRA Links Explorer Traceability & Hierarchy.
• Erfarenhet från fordonsprojekt och IT-utveckling.
Comatec Group
Vi är ett internationellt ingenjörsföretag med cirka 600 engagerade experter på tjugo orter i Finland, Sverige, Polen, Estland och Rumänien. Vår styrka ligger i att leverera innovativ konstruktionsdesign, projektledning och specialisttjänster för teknikindustrin.
Vi skapar värde i projekt som rör:
Mobila maskiner och kommersiella fordon
Industriell automation och modernisering
Materialhantering och produktionssystem
Kraftverk och pannlösningar
Med en tydlig vision om tillväxt och internationalisering söker vi ständigt nya talanger. Är du expert inom mekanisk, elektrisk eller automationsdesign - eller har erfarenhet av projektledning? Då vill vi gärna träffa dig!
Bli en del av vårt team och forma framtidens teknik tillsammans med oss!
Läsr mer: www.comatec.fi/en/
Viktigt om CV och AI-matchning hos Comatec Sweden
Comatec Sweden använder AI som stöd vid matchning mot uppdrag som komplement till traditionella intervjuer. Tänk därför på att ditt CV bör innehålla sökbara detaljer om dina meriter, verktyg, standarder, processer och relevanta "buzz-words". Ju tydligare och mer specifik du är, desto större chans att du matchas mot rätt uppdrag.
