Representant inom konsumenttjänster - Jönköping
2026-02-21
Vill du arbeta med mat, människor och resultat?
Vi söker nu nya kollegor till vårt team i Jönköping som vill arbeta med personliga kundmöten och inspirera hushåll till smartare vardagslösningar.
Det här är en roll för dig som trivs ute i rörelse, gillar att prata med människor och vill utvecklas i en prestationsbaserad miljö där din insats märks direkt.
Om rollen
Du arbetar med uppsökande kundkontakt där du presenterar en modern och populär vardagslösning inom mat och planering.
Ditt uppdrag är att:
Skapa förtroende i mötet med nya människor
Förklara hur tjänsten fungerar på ett tydligt och engagerande sätt
Hjälpa kunden att fatta ett tryggt beslut
Arbetet sker fysiskt ute i fält tillsammans med ditt team. Du är aldrig ensam - vi arbetar strukturerat med coachning, daglig uppföljning och gemensamma mål.
Vad du får hos oss
En prestationsbaserad ersättningsmodell utan tak
Intern utbildning inom kommunikation, kundbemötande och affärsförståelse
Möjlighet att ta ansvar och växa in i ledande roller
Ett sammansvetsat team med tydlig struktur och högt tempo
Regelbundna interna tävlingar och gemensamma aktiviteter
Vi bygger människor lika mycket som resultat.
Vem vi söker
Du behöver inte ha jobbat med försäljning tidigare.
Det viktiga är att du:
Är bekväm med att ta kontakt med nya människor
Vill utvecklas och är öppen för feedback
Har driv och gillar att arbeta mot tydliga mål
Talar svenska obehindrat
Vi lägger större vikt vid inställning än erfarenhet.
Praktisk information
Heltid
Placering: Jönköping
Heltid
Placering: Jönköping
Utgångspunkt från vårt lokala kontor
MH Enterprises är ett tillväxtbolag med cirka 70 medarbetare. Vi arbetar med etablerade tjänster inom konsumentmarknaden och fokuserar på kvalitet i kundmötet, struktur i arbetet och långsiktig utveckling för våra medarbetare.
Vill du arbeta i en roll där din personlighet, ditt driv och din utveckling står i centrum?
Skicka in din ansökan - vi intervjuar löpande.
